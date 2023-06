L' addio a Silvio Berlusconi | domani lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo LIVE

(Di martedì 13 giugno 2023) Il quattro volte premier, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan e ideatore di Forza Italia è morto ieri all'età di 86 anni dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute che lo avevano costretto a un nuovo ricovero al San Raffaele. Ad Arcore al camera ardente. L'omaggio dei leader del mondo e della politica italiana, che si ferma. "Ha segnato la storia della nostra Repubblica", lo ha salutato Mattarella

''. ' Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani , per difendere la libertà nella quale credeva". Queste le prime parole pronunciate dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ...... la famiglia del 'patriarca' e i 16 nipoti Con la morte di Berlusconi il mondo è più piccolo, se ne va il più grande insieme a De Gasperi, Moro e Craxi È mortoBerlusconi,all'ex premier ...Mentre sulla torre di Mediaset continua a girare la scritta luminosa "Ciao papà, grazie". Per approfondire: L'editoriale di Massimo Giannini - Autobiografia di una nazione L'intervista / 1 " ...

Addio a Silvio Berlusconi. Mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo AGI - Agenzia Italia

Il patrimonio di Berlusconi ammonta a quasi 6,8 miliardi di euro. A Marina e Pier Silvio l’eredità più pesante. Ma ci sono dubbi sul futuro di Mediaset: pronta a crescere all’estero con un peso minore ...In seguito alla triste notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, Enrico Beruschi ricorda con affetto i momenti spensierati e sereni trascorsi insieme, come quando lo ha conosciuto a Milano 2 e qua ...