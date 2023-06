“La tirannia dell’emergenza” | dal Covid al clima | la dittatura del terrore che rende i cittadini dei sudditi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu — «Emergenza omofobia». «La nostra casa è in fiamme». «Siamo in guerra con il virus». «War on Terror». E via, così, di slogan orrorifico in slogan orrorifico, terrorizzando i probisempre più disposti a genuflettersi alle varie agende politiche. Esasperazione, psicosi, toni urlati, ricorso continuo a metafore bellicistiche, quasi a lasciar intendere di essere in guerra. Qualunque opinione dissenziente messa metaforicamente (ma nemmeno tanto) al muro. E poi, dopo gli slogan, ecco le misure imposte: obblighi, tessere che hanno delimitato il perimetro dell’appartenenza al consesso civile, distanziamento sociale, reclusione domiciliare, riconoscimento facciale, sicurezza urbana trasformata in militarizzazione, acquisti sconsigliati o proibiti, l’energia con cui alimentare il proprio riscaldamento o i veicoli, Ztl trasformate in barriere di confine ...