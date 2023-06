La Testnet di Shiba Inu supera 20 milioni di transazioni | ecco le novità

...criptovaluta il cui logo si rifà graficamente ad un meme di internet rappresentante un cane, ... che ha recentemente fatto scalpore con il lancio die l'hackathon, ha anche firmato un ......criptovaluta il cui logo si rifà graficamente ad un meme di internet rappresentante un cane, ... che ha recentemente fatto scalpore con il lancio die l'hackathon, ha anche firmato un ...

Shiba Inu coin: ottime news da analisi Glassnode | Crescono indirizzi attivi e con depositi Criptovaluta.it

Brisk activity on the Shibarium testnet indicates demand, which could boost the value of SHIB tokens in the long term. The Shibarium network’s native test network, Puppynet, has crossed more than 20 ...The Shibarium mainnet launch date is still being determined as the testnet grows. SHIB and BONE are in a bear trend as SHIB enters the oversold region. The highly anticipated debut of the Shiba Inu ...