La suocera non lo vuole in casa | niente domiciliari per un 32enne di Frosinone

Il suo avvocato è riuscito a convincere i giudici ma non la suocera del cliente: per questo non c'è stato modo di applicare gli arresti domiciliari. Domiciliari appena ottenuti da un 32enne di Frosinone, condannato per una serie di piccoli furti

Il suo avvocato è riuscito a convincere i giudici ma non la suocera del cliente : per questo non c'è stato modo di applicare gli arresti domiciliari appena