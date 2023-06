La storia è Novak Djokovic | nessuno si senta offeso

Clicca qui per vedere il video completo! L'11 giugno 2023 rimarrà una data storica per il tennis, perché è il giorno in cuiDjokovic ha messo a segno un record straordinario. Con il trionfo al ...DjokovicDjokovic scrive la. Il tennista di Belgrado ha vinto il titolo Slam numero 23 , conquistando per la prima volta la vetta della classifica a chi ha più titoli del Grande Slam. Il successo ...Djokovic ha scritto un'altra pagina didel tennis. Il serbo, con la vittoria al Roland Garros, ha ottenuto il 23esimo Slam in carriera e adesso segue il Grande Slam, che ha sfiorato due ...

Novak Djokovic, cinque obiettivi per la storia | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Con la vittoria del Roland Garros ha portato a 23 i successi in tornei del Grande Slam - record di sempre - e ha risolto l'eterno dilemma su chi tra lui, Federer e Nadal, sia stato il più grande del t ...Vincendo il Roland Garros per la terza volta, Djokovic ha stabilito l’impressionante record di 23 Slam in carriera. E ancora non si vedono eredi ...