La storia dei Levi’s 501 attraverso i look iconici delle star

Leggi su amica

(Di martedì 13 giugno 2023) I Levi’s 501 non sono solo un paio di jeans. Sono uno dei capi d’abbigliamento piùdi sempre. Nati come pantaloni da lavoro, nel corso degli anni sono diventati un mezzo per esprimere se stessi, simbolo di intere generazioni, di emancipazione, di libertà. Oggi i Levi’s 501 compiono 150 anni e festeggiano alla grande: tre cortometraggi (visibili sul sito) ne raccontano lae ispirano le nuove generazioni. Nuovi modelli ne reinterpretano il mito: il 501 del 1954 è rivisitato per gli uomini, mentre quello del 1981 per le donne. E ancora, nuovi lavaggi e tinture, per il capo simbolo del brand americano. Un po’ diLadei Levi’s 501 coincide con ladei jeans più in generale. È il 1873 quando Levi Strauss e il suo collaboratore Jacob Davis brevettano i primi pantaloni in ...