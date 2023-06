La semifinale dell’Isola dei Famosi in onda venerdì 16 giugno

(Di martedì 13 giugno 2023) Papi, Blasi e Luxuria - Isola dei2023 (foto US Mediaset) Dopo le variazioni in tv nella di giornata di domani, mercoledì 14, che vedrà i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, la programmazione Mediaset tornerà alla normalità, a cominciare dal recupero delladei. Il reality condotto da Ilary Blasi, saltato lunedì per la morte del leader di Forza Italia (i naufraghi sono stati informati dell’accaduto da Alvin), andrà ineccezionalmente16, sempre in prima serata su Canale 5. Il televoto settimanale tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato durerà dunque undici giorni. Si tratta della nona e penultima puntata di questa edizione, che decreterà i finalisti che lunedì 19 si contenderanno la ...

