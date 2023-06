La seconda edizione di Bluexperience termina con un bilancio positivo

Subito dietro al City infatti c'è il Bayern Monaco, eliminato in questaai quarti di ... Spagnole infila Spagnole che partono dietro in griglia con una vittoria del Barcellona ...Partita la nuovadi Camper, con Marcello Masi: la settimana prossima si raddoppierà E' quindi ufficialmente partita ladi Camper ( ieri saltato all'ultimo minuto per via ...E' possibile candidarsi alladel programma sul sito della Fondazione: https://www.fondazionesocialventuregda.it/impact4art/ "Durante l'emergenza pandemica, Fondazione Cariplo ha ...

Al via la seconda edizione del Premio Driving Energy – Fotografia ... Inside Art

Venti gli spettacoli in cartellone per questa “scoppiettante” edizione 2023: si partirà da Busto Arsizio ... con il teatro comico di strada “I quattro elementi” - ed il secondo in programma il 4 ...La Nazionale Under 20, che domenica sera ha chiuso al 2° posto il Mondiale FIFA di categoria a Buenos Aires battuta di misura dall'Uruguay, rientrerà oggi in Italia: nel ...