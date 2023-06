La Russia ha colpito la città di Kryvyi Rih con un massiccio attacco missilistico

(Di martedì 13 giugno 2023) Nella notte tra lunedì e martedì, laha lanciato un grandesullaucraina centrale diRih, provocando certamente diversi morti, anche se non ci sono ancora certezze sui numeri, da quanto riportano le autorità ucraine. «Ci sono morti e feriti», ha detto sinteticamente Serhiy Lisak, governatore della regione di Dnipropetrovsk, la regione diRih, con un messaggio diffuso su Telegram. Gli attacchi aerei russi hannodiverse strutture civili della, tra cui un edificio di cinque piani e «probabilmente ci sono ancora persone sotto le macerie», ha detto il sindaco diRih, Oleksandr Vilkul.Rih è lanatale del presidente ucraino ...

...aveva riferito di un attacco contro un palazzo di cinque piani Un attacco aereo russo haun ... Kiev: Crimea obiettivo controffensiva, Putin ammette: "Stiamo attraversando periodo ...13 giu 07:00 Zelensky: "Mosca prosegue la sua guerra contro i civili" Laha proseguito nelle scorse ore 'la sua guerra contro gli edifici residenziali, le città e i ...il Paese è statoda ......a Pratica di Mare con l'incontro Bush - Putin con l'incredibile ipotesi dell'ingresso della... Tornò a Palazzo Chigi nel 2008 e un anno dopo a Onna, il paese dell'Aquilano piùdal ...

Bombe russe su Kryvyi Rih, diversi morti e feriti. Nuovi aiuti Usa a Kiev per 325 milioni - Ucraina: allarmi aerei in tutto il Paese - Ucraina: allarmi aerei in tutto il Paese RaiNews

Kiev, 13 giu. (Adnkronos/Dpa) - Un attacco aereo russo ha colpito un quartiere residenziale nella città di Kryvyi Rih, nel sud ...Il filmato sui social: "Le cause dell'incidente non sono state ancora state rese note". In precedenza, il territorio di Krasnodar è stato spesso attaccato dai veivoli senza pilota ...