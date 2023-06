La ricerca di Greenpeace | Wwf e Legambiente rivela la possibilità di arrivare al 100% di rinnovabili in Italia

Leggi su newsagent

(Di martedì 13 giugno 2023) Il settore energetico e’ la chiave di volta del cambiamento climatico: il 73,2% delle emissioni CO2 viene da lì. Per un’efficace transizione ecologica, il passaggio dai combustibili fossili alle fontiè fondamentale. Nel 2022, a causa dei timori di rimanere a corto di gas per via della guerra, l’energia è diventata una delle priorità dei governi europei. Al punto che, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, il conflitto potrebbe aver addirittura accelerato la transizione verso fonti pulite. E l’Unione europea ha fissato un nuovo obiettivo ambizioso: ottenere almeno il 42,5% dell’energia da fontientro il 2030. Nel 2021, l’ha generato il 18,36% della sua energia primaria da fonti. Un dato in crescita, ma a ritmi ancora troppo lenti. Eppure, secondo lo studio di ...