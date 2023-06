La Repubblica del Banana

(Di martedì 13 giugno 2023) Non entrerò mai in politica. Scendo in campo. Il Paese che amo. Un nuovo miracolo italiano. L’Italia come il Milan. Basta ladri di Stato. L’amico Craxi. L’amico Gelli. L’amico Dell ’Utri. L’amico Mangano. L’amico Previti. L’amico Squillante. L’amico Metta. Il lodo Mondadori. La rivoluzione liberale.

... le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò', dice a L aricordando il ... Il loro fidanzamento fu ufficializzato nel Natale2011, quando l'ex Cavaliere le fece trovare un ...fanno una sintesi dei guai giudiziariCavaliere dal titolo non proprio rispettoso e garantista: "I processi di Berlusconi. Fisco, tangenti, mafia e festini. Un duello infinito con le ...Ciò include le entrate di Fenix, in calo44% a 24,6 milioni di euro (vs attese per 42,6 milioni) e le entrate di Laser, in aumento dell'8,3% a 11,8 milioni di euro (vs attese per 11,4 milioni di ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

La camera ardente dell’ex premier sarà allestita in forma strettamente privata nella villa di Arcore. Maxischermi a Milano. Questa mattina riunione ...Alla figlia Maria Elvira il telegramma di cordoglio del Papa e del presidente Cei Zuppi. Il presidente Mattarella: «Grande leader che ha segnato la storia della Repubblica». Funerali di Stato il 14 ma ...