(Di martedì 13 giugno 2023) Abbiamo testato in anteprima il nuovo top di gamma del produttore cinese: la collaborazione con Leica lo ha reso tra i migliori sul mercato ma rimane un dispositivo per pochi appassionati

Poi c'è la fotocamera13 Ultra, con un grande sensore principale da 50,3 Megapixel da 1" (come quello di molte compatte) e tre altri sensori di alto livello da 50MP a supporto, per coprire un'...- - > Redmi Note 12:sforna un capolavoro, ora in super offertaRedmi Note 12 è un ... Se ancora non lo hai fatto, attiva la tuagratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi ...13 Ultra ci ha recentemente accompagnato in un viaggio in Cina per mettere allale sue capacità fotografiche. A quel tempo non era ancora arrivato sul mercato italiano. Ora c'è l'annuncio ...

La prova: Xiaomi 13 Ultra, più smartphone o più fotocamera la Repubblica

