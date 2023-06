La Promessa non va in onda neanche oggi 13 giugno 2023

...collaborazione evediamo l'ora di iniziare la nuova stagione' . La serie TV, spin - off di All American , vede come protagonista Simone Hicks, interpretata da Geffri Maya , una giovane...Spreco di talenti maturi, con ladi pensionamenti anticipati. Spreco di giovani competenti ... 'Delle prossime generazioni - avverte Mantovani - numericamente ridotte,possiamo perdere ..."In particolare - sottolinea - in ambito sanitario, la capacità di risposta del Ssn è difforme nelle 20 regioni e comunque sempre meno capace di garantire la copertura universalesi ...

Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani non vanno in onda oggi: ecco quando riprenderanno ComingSoon.it

Dopo otto anni di Lazio Sergej Milinkovic Savic è arrivato a un bivio: o rinnova, o va via. A oggi, la seconda ipotesi sembra la pista più concreta. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza ...La telenovela spagnola La Promessa, trasmessa da Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45, oggi non andrà in onda. Il motivo è da collegare alla scomparsa di Silvio Berlusconi, ex presidente del Cons ...