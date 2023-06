La politica europea si spacca di nuovo sugli aiuti militari e finanziari all’Ucraina

(Di martedì 13 giugno 2023) L’Unionenon si presenta in gran forma allo storico appuntamento con la controffensiva ucraina di primavera. L’Eurozona è appena entrata in recessione tecnica e la Banca Mondiale ha dichiarato ufficialmente per il Vecchio Continente una crisi del costo della vita. Eppure da Bruxelles insistono tanto affinché i Paesi membri diano quanti più finanziamenti e armamenti possibili all’esercito di Zelensky. Mentre si attendono i risultati concreti di tali, in Europa qualcuno è riluttante a proseguire sulla strada nefasta verso il confronto armato con Mosca. I primi dieci pacchetti di sanzioni anti-russe, invece di danneggiare l’economia russa, hanno fatto inceppare quella. L’undicesimo è ancora fermo sul tavolo a Bruxelles. Grecia e Ungheria sono irritate con l’Ucraina per la sua decisione di inserire le loro aziende ...

La Commissionee l'Alto rappresentante Ue per laestera hanno pubblicato oggi una comunicazione congiunta su una "strategiadi sicurezza economica". La comunicazione (che avvia un dialogo ...... l'Unionedi Radiodiffusione, e la FIFA , che aveva respinto l'iniziale offerta alzando la ... L'avvocato d'origine svizzera interviene su Rai Gr Parlamento, a "Ladel pallone", non ...Jaishankar , politico e diplomatico esperto e colto, "lareale in un grande paese è la ...i legami con la Nato e sta lavorando alla costruzione di una partnership con l'Unione. È una ...

La transizione verso un’Europa più verde e il ruolo della politica di coesione europea Il Sole 24 ORE

75 miliardi da qua al 2027, 66 dei quali dagli Stati: l'Ue chiede più risorse per gestire le sfide di Ucraina, immigrazione, partita tecnologica. Per l'Italia il conto sarebbe di circa 8 miliardi ...La comunicazione agli Stati membri informa dell'intenzione di rispondere alle "pratiche non di mercato utilizzate da paesi terzi", che si tratti di Cina o altri ...