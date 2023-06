La politica europea si spacca di nuovo sugli aiuti militari e finanziari all’Ucraina

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 13 giugno 2023) L’Unionenon si presenta in gran forma allo storico appuntamento con la controffensiva ucraina di primavera. L’Eurozona è appena entrata in recessione tecnica e la Banca Mondiale ha dichiarato ufficialmente per il Vecchio Continente una crisi del costo della vita. Eppure da Bruxelles insistono tanto affinché i Paesi membri diano quanti più finanziamenti e armamenti possibili all’esercito di Zelensky. Mentre si attendono i risultati concreti di tali, in Europa qualcuno è riluttante a proseguire sulla strada nefasta verso il confronto armato con Mosca. I primi dieci pacchetti di sanzioni anti-russe, invece di danneggiare l’economia russa, hanno fatto inceppare quella. L’undicesimo è ancora fermo sul tavolo a Bruxelles. Grecia e Ungheria sono irritate con l’Ucraina per la sua decisione di inserire le loro aziende ...