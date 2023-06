La politica estera di Berlusconi tra Putin e Nato

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 giugno 2023) C'è un elemento di novità che Silvioha introdotto in Italia nei suoi mandati da presidente del Consiglio, ed è quella di "essere apertamente vicini alla posizione atlantica", dice Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica e direttore dell’Aseri da dieci anni. Una posizione con cui anche gli altri partiti sono stati costretti a fare i conti, contribuendo all'evoluzione della sinistra ex comunista, aggiunge il professore, che ricorda a tal propositio il contributo dell'Italia alle operazionisu spinta di. L'altro elemento forte del suo posizionamento internazionale è stato il suo convinto europeismo, che ha influenzato in diversa misura anche Lega e Forza Italia, i suoi alleati di centrodestra. Tra i momenti più importanti della suadal ...