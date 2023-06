La persecuzione giudiziaria | una caccia di 30 anni a Berlusconi tra flop e false accuse

Dallo spionaggio sotto le coperte, allo sputtanamento cronico sullo sfondo di una. Silvio, il Grande Dittatore immaginario, fu rovesciato dall'alleato Umberto Bossi nel 1994. ...' Quella contro lache per anni abbiamo visto nei suoi confronti, non solo. Non bisogna dimenticare che alla fine la giustizia italiana l'ha sempre assolto. Quindi non era ...Subito dopo, una imprudente vita sentimentale gli procurò una nuovafinita con assoluzioni. Caduto definitivamente nel 2011 per le liti nel centrodestra, riabilitato nel 2018 ...

Berlusconi, c'è stata anche persecuzione giudiziaria La Nuova Bussola Quotidiana

Imputazioni sempre uguali e diverse: per prendere di mira l’uomo d’azienda o il politico. Ma alla fine ha vinto lui, l’eterno imputato, morto con la fedina penale pulita ...Quella contro la persecuzione che per anni abbiamo visto nei suoi confronti, non solo giudiziaria. Non bisogna dimenticare che alla fine la giustizia italiana l'ha sempre assolto. Quindi non era la ...