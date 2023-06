La passione di Berlusconi per la buona tavola

Leggi su agi

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Tra i tanti ritratti e testimonianze su Silvioche occupano le pagine dei quotidiani il giorno dopo la sua scomparsa, avvenuta lunedì 12 giugno, ce n'è uno inedito e curioso proposto dal mensile dei gourmet per eccellenza, Il Gambero Rosso, che descrive “il suo approccio alla gastronomia, al bien vivre, le sue passioni e le sue idiosincrasie a”, che hanno contrassegnato oltre un ventennio di cronaca politica e mondana italiana. Descritto come “una persona molto attenta al mangiar bene”, un buongustaio “che acercava uno stile classico che abbracciava la Penisola con le sue tipicità regionali”, il Cavaliere aveva tuttavia “anche gusti alimentari molto precisi”. Famosa, scrive il mensile, la sua “predilezione per pizza Margherita, mozzarella di bufala”, ma anche “il classico gelato alla crema come dessert” ...