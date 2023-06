La morte di Berlusconi | la fine di un’epoca | domani Funerali di Stato

Al Diavolo ha portato i più forti al mondo: eccone alcuni 8:42sulle prime pagine di tutto il mondo La notizia delladi Silvioha avuto grande risonanza in tutto il mondo: ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni , appresa la notizia delladel suo predecessore, ...Salvini - ha reso noto la Lega - sono annullati fino ai funerali del Presidente Silvio". ...Oggi dice: "Ogniè triste e deplorevole. Per il resto, la mia opinione sul bilancio politico di Silvioe sui pericoli connessi è ben nota". Forte dell'impronta europeista,...

Francesca Pascale: “Con Berlusconi muore la mia vecchia vita” la Repubblica

Non era però mai successo nella storia della Repubblica che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio: fanno eccezione solo Carlo Azeglio Ciampi e Giovanni ...Il porporato ricorda che fu il Cav. a impedire agli ex comunisti di andare al governo nel 1994. «Oggi dirò Messa per lui» Roma Il cardinale Camillo Ruini è stato per quindici anni presidente della Con ...