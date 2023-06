La Juventus vorrebbe guadagnare circa 100 milioni di euro dalle cessioni

(Di martedì 13 giugno 2023) Lasi sarebbe posta l'obiettivo di100didurante il Calciomercato estivo, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Questa somma rappresenta un passaggio obbligato per il club bianconero per bilanciare i conti dopo la mancata qualificazione alla Champions League che ha comportato una perdita ...

...Germain e Chelsea Lapotrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic , arrivato nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro più bonus. Per questo la società bianconera...Il giocatore serbo non è considerato più incedibile e laè disposta ad ascoltare eventuali ... Molto interessato anche il Chelsea chemettere a disposizione di Pochettino un super ...Di sicuro Singo si sente pronto al salto di qualità la prossima stagione esbarcare in una ... Calciomercato, Singo tra i possibili eredi di CuadradoPronta ad una sorta di rivoluzione, ...

Juventus, Vlahovic pensa all’addio e l’agente tratta col Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe in programma oggi un incontro tra Allegri e la dirigenza della Juventus: "Max Allegri vorrebbe archiviare le tentazioni del ...Blog Calciomercato.com: Molte voci si stanno susseguendo sul futuro dell’allenatore della Juventus in questi giorni accostato in più occasioni alla panchina araba ...