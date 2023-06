... Milan, Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester United, Inter e(new entry come City, ... idem il Dortmund; l'Ajax avrebbe avuto le carte in regola per far parte di questo club mal'...TORINO - Lainsegue per la fascia destra Pasquale Mazzocchi , classe '95, terzino della Salernitana che ... Saputa lache gli danno, gli dice: "Da domani basta, ti do io la stessa somma per ......che gli spagnoli abbiano disputato sette finali di Europa League vincendole tutte mentre lane ... volta a bloccare il gioco avversario e sperare nell'errore altrui, non sempre

La Juve paga la clausola: 30 milioni per il grande colpo ... Calciomercatonews.com

Tra gli articoli più interessanti nella giornata di oggi, ecco quello relativo alla possibile partecipazione della Fiorentina alla prossima Conference League. Tutto vincolato alla decisione ...La Juventus sta ascoltando le offerte sul tavolo per Dusan Vlahovic, pare orientata a lasciare andare via Arkadiusz Milik. L’idea è quella di costruire una rosa giovane e soprattutto italiana. Con ...