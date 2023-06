La giornata tipo dell' essere umano | ecco cosa facciamo delle nostre 24 ore

... a quanto previsto per questodi opere. Ovviamente le condizioni di sicurezza nell'utilizzo ... Nell'arco dellaodierna il ponte riapre comunque al traffico, previa posa alle estremità dell'...Ricordate, l'uso di FYI dipenderà sempre dal contesto e daldi comunicazione che volete ... EOD : questa sigla sta per "End of Day", che si traduce come "Fine". Viene spesso utilizzato per ...... a quanto previsto per questodi opere. Ovviamente le condizioni di sicurezza nell'utilizzo ... Nell'arco dellaodierna il ponte riapre comunque al traffico, previa posa alle estremità dell'...

Ecco la giornata tipo dell'umanità, così spendiamo le 24 ore ... Agenzia ANSA

Ravenna, 13 giugno 2023 – Nell’arco della giornata odierna riapre al traffico il ponte mobile sul Canale Candiano. Dopo l’ incidente avvenuto nella mattinata di sabato scorso, a seguito del quale la P ...Mercoledì 14 giugno, nel giorno dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi, è stata proclamata dal Consiglio dei ministri una giornata di lutto nazionale ...