La Federcalcio brasiliana insiste | Chiederemo a Rubiales di convincere Florentino a liberare Ancelotti

... Carlo Ancelotti ONLY ITALY Ednaldo Rodrigues, presidente della, ha parlato questa mattina dal centro sportivo di Las Rozas, dove di solito si allena la Spagna. Sabato però il ...Il presidente della Federazione, Rodrigues , ha detto: "Vedrò se Rubiales riesce a ... Rodrigues confida dunque in Luis Rubiales , presidente dellaspagnola: "E' molto amico di ...'Sono nordestino, abituato a lottare e non mollo facilmente. Sono persistente e speranzoso di natura'. La battuta è di Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, la, ed è riferita a Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid resta l'obiettivo prioritario dell Cbf per occupare la panchina della Seleção, vacante da mesi ormai, dopo l'addio ...

La Federcalcio brasiliana insiste: «Chiederemo a Rubiales di ... IlNapolista

