La dissoluzione di Forza Italia e la corsa di Meloni e Salvini a prendersi quei pochi voti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si compie l’ultimo atto della metamorfosi del centrodestra in corso ormai da anni. La maggioranza è la destra a tutto tondo, ma da questa verità possono venire dei guai a Giorgiae Matteosenza quel cuscinetto un po’ moderato e un po’ liberale che era il Cavaliere. Guai, ma anche opportunità. La destra, soprattutto quella di Fratelli d’, avrà l’opportunità di diventare un vero partito conservatore, cosa che adesso non è nonostante faccia parte del gruppo dei Conservatori europei. Forse alla premier mancano i cromosomi politici per fare questo salto, eppure è quello che proverà a fare se vuole sedersi tra i potenti dopo le Europee del 2024. Opportunità che le viene anche, scusate il cinismo in questo momento di lutto addirittura nazionale, daiin libera ...