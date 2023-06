La disinformazione sulla nuova certificazione sanitaria dell’OMS

Leggi su facta.news

(Di martedì 13 giugno 2023) di Francesca Capoccia A inizio giugno la giornalista di Fuori dal Coro Raffaella Regoli ha dichiarato in un video su Instagram che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha siglato un accordo con l’Unione europea per rendere «perenne e globale» il green pass utilizzato durante la pandemia di Covid-19. Secondo Regoli, il provvedimento è stato preso «affinché il popolo possa circolare liberamente». Fosse vero, ciò significherebbe che senza le tre dosi di vaccino contro la Covid-19 non ci si potrà spostare. Ma come vedremo le cose non stanno così. Secondo queste presunte informazioni l’azione rientrerebbe nel Pret, ossia le linee guida dettate dall’OMS agli Stati membri per prepararsi alla prossima pandemia, annunciata dal direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus «dopo appena due mesi» aver «dichiarato la fine della precedente pseudo pandemia». Secondo Regoli, tra le ...