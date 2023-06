La DelFes Avellino | risponde a Trasente | “Ogni impegno economico sarà onorato”

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaha diramato una nota relativo ai contatti avuti conMarco, proprietario del logo e della denominazione della SS Felice Scandone1948, con i ringraziamenti agli sponsor che hanno sostenuto il progetto sportivo dell’ultima stagione. LA NOTA. “In merito alle dichiarazioni divulgate a mezzo stampa dal Dr. Marco, laed il suo presidente, Gennaro Canonico, intendono chiarire alcuni aspetti. All’interno del comunicato si fa riferimento ad una presunta esposizione debitoria del club. Nel corso delle conversazioni tenute le settimane passate, per ragioni di trasparenza e secondo la correttezza che contraddistingue il nostro modus operandi, al, intenzionato ad entrare in società acquisendo ...

proprietario del logo e della denominazione della SS Felice Scandone 1948. La proprietà DelFes ci tiene, altresì, a ringraziare tutti gli sponsor che hanno sostenuto in questi anni. Sono solo i primi giorni della off-season in casa IVPC DelFes Avellino. Con un'ottima seconda parte di campionato, con la gestione tecnica di Andrea Crosariol, la squadra irpina ha ottenuto quanto immaginato nella scorsa estate, ovvero la promozione in Serie B Nazionale. L'IVPC DelFes Avellino ha chiuso la stagione 2023/2024 con l'ammissione alla Serie B Nazionale. La squadra irpina parteciperà al nuovo campionato, determinato dalla riforma della Federazione Italiana

