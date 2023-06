La corte e il Castello | così il Cav comandava nel caos

Si comincia il 16 giugno nelladelMedioevale di Monastero Bormida (Asti) dove si potranno degustare alcuni prodotti tipici della zona forniti da Langa My Love e in seguito assistere ...Nella suggestiva scenografia notturna delad ogni serata saranno presenti un punto ristoro - street food allestito dalla Cantinetta dellae un mercatino dei libri in collaborazione con ...Neldi Barolo, il racconto della guida traccerà la figura della nobildonna francese che ... passando per le carrà di vino Barolo fatte recapitare alladei Savoia, e ancora le stanze ...

Intrighi e congiure in Castello Lucarelli racconta la corte estense ... il Resto del Carlino

Le fantasie, le contraffazioni della realtà, i cerimoniali che nulla c’entravano con le segreterie di partito e la casa come luogo di esercizio del potere: “A Palazzo Chigi le barzellette non vengono ...Tour tra i luoghi più artistici e affascinanti di Ferrara, dal maestoso Castello Estense fino al sorprendente Palazzo Schifanoia ...