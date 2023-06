Kim promette a Putin legami più forti

... Ciro Priello e la debuttante Martina Tinnirello si preparano a un'avventura chedi far ... la nuova serie con protagonistaCattrall vede la Samantha di Sex and the City nel ruolo di una ex ......55 Zelensky: "Delegazione del tribunale internazionale ha visitato le zone alluvionate" 08:23 Kiev: "Liberato un quarto villaggio nel Donetsk" 05:22scrive a Putin,legami strategici più ...La guerra in Ucraina è arrivata al 474esimo giorno . Procede la contoffensiva ucraina. Nel frattempo il leader nordcoreanoJong - un ha espresso "pieno sostegno e solidarietà" a Mosca e la volontà di costruire legami strategici più stretti con la Russia. Intanto nei territori occupati nella regione di Kherson l'...

Kim scrive a Putin, promette legami strategici più forti Agenzia ANSA

Il leader nordcoreano Kim Jong Un promette al presidente russo Vladimir Putin legami strategici più forti. Kim ha poi espresso pieno sostegno alla Russia mentre sta combattendo la battaglia per la sua ...Nel messaggio inviato lunedì al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in occasione del "Giorno della Russia", Choe ha affermato che Pyongyang e Mosca ...