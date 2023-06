Kevin Federline sulle notizie che vorrebbero Britney in pericolo di vita | “Mai detto questo!”

(Di martedì 13 giugno 2023) La settimana scorsa la giornalista Daphne Barak ha scritto un articolo pieno di folli accuse rivolte aSpears. La donna ha passato mesi a stretto contatto con la famiglia Spears e(per girare un documentario) e nel pezzo pubblicato sul Daily Mail ha dichiarato che il padre e l’ex marito disarebbero molto preoccupati per la popstar “perché farebbe uso di metanfetamine e perché potrebbe finire come Amy Winehouse“. Ovviamente la notizia ha iniziato a circolare ed è arrivata anche alla stessa, che si è detta schifata da queste menzogne. La smentita di. Il colpo di scena è arrivato ieri, perchéha preso le distanze da Daphne e dal suo lungo articolo sul Daily ...

