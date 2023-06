Kata scomparsa | segnalazione di una bambina con una donna su un bus La mamma disperata | ' Riportatemela'

(Di martedì 13 giugno 2023)non si trova. Hanno dato esito negativo i controlli effettuati ieri sera dai carabinieri con le unità cinofile a Firenze , in via Monteverdi, in alcuni alloggi Inpdap occupati, a poche centinaia ...

... per questo è stato attivato un piano di ricerche della piccola, 5 anni,da sabato pomeriggio da un ex hotel occupato a Firenze. È quanto si apprende da fonti investigative. Sono in ...... del sequestro di persona maturato nell'ambito delle tenzoni nel palazzo occupato di Firenze dove la piccolavive con la madre. La bambina di origine peruviana di 5 anni,sabato, ...Sono ore concitate per le ricerche della piccola Kataleya, la bimba di 5 annida sabato scorso . Secondo quanto appreso la prefettura di Bologna ha attivato un piano di ricerca di persone scomparse sulla base di una segnalazione ritenuta attendibile, quella di una ...

Avvistata a Bologna la bambina scomparsa a Firenze [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Una segnalazione da Bologna sulla sparizione di Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa dal pomeriggio di sabato 10 giugno a Firenze. Le forze dell'ordine emiliane hanno raccolto la segnalazione ...Niente da fare. L'hanno cercata per tutta la notte, ma di Kataleya, 5 anni, nessuna traccia. Le forze dell'ordine e squadre di volontari hanno continuato a setacciare… Leggi ...