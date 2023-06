Kata scomparsa a Firenze | la madre ingerisce candeggina e si sente male Continuano le ricerche | si indaga per sequestro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Ha ingerito una piccola quantità di, ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale. Non si dà pace ladella piccolaleya Mia Chicllo Alvarez, la bambina di 5 annidal primo pomeriggio di sabato 10 giugno mentre giocava nel cortile dell’ex hotel Astor, nel quartiere di Novoli a. La donna era appena tornata nella sua abitazione presso l’hotel occupato dopo essere stata sentita in Procura quando ha ingerito la sostanza e si è sentita: soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale Careggi dove è stata poi ricoverata. Non è chiaro se lo abbia fatto in un tentativo di suicidio o per compiere un gesto dimostrativo, in ogni caso – secondo quanto si apprende – ora sta bene. Anche un’amica della donna è stata trasportata in ospedale per un ...