Kata | possibile svolta sulla bambina scomparsa a Firenze Ispezioni nel palazzo accanto all’ex albergo Sul posto i vigili del Fuoco

(Di martedì 13 giugno 2023) Siamo forse vicini a unasul caso di Mialeya Chicllo Alvarez, chiamata, ladi cinque annisabato scorso a. Oltre 20 carabinieri sono arrivati poco prima delle 17:30 in via Boccherini e sono entrati nel condominio al civico 34, a fianco deloccupato dove vive la famiglia della. I militari, in divisa e in borghese hanno raggiunto i piani superiori dello stabile e anche il cortile. Un militare ha suonato a un nominativo tra i 19 pulsanti e ha annunciato di dover notificare un atto di perquisizione. Alle 18.40 circa si sono aggiunti anche idel. Le ricerche si sono concentrate in particolare nei garage vicinihotel Astor. Altri ...

... E subito dopo ha spiegato che tutti hanno le bocche cucite e nessuno si sbilancia sul... Anche Alberto Matano, che per tutta la puntata era convinto che la soluzione della scomparsa di...Nuovo sopralluogo dei carabinieri nell'area dell'ex hotel Astor Il nuovo sopralluogo dei carabinieri per cercare tracce della piccolapotrebbe aver fatto scoprire a Firenze la'base' dei rapitori della bimba di 5 anni scomparsa dal 10 giugno dall'ex hotel Astor nel quartiere Novoli. I controlli sono ancora in corso in ..., zio e fratellino sentiti in procura Lo zio e il fratellino della bambina sono stati convocati dal pm Christine Von Borries in giornata come testimoni. Il bambino è stato ascoltato per circa due ...

Kata scomparsa, la possibile svolta dopo le parole del fratellino di 7 ... leggo.it

Kata non si trova. E anche la possibile svolta nelle indagini, ipotizzata nel tardo pomeriggio, non ha dato l'esito sperato. Per alcune ore, infatti, si pensava che potesse essere stato ...Kata non si trova. Purtroppo, è questa l'unica constatazione da fare, ad ormai oltre tre giorni di distanza dalla scomparsa della bambina di cinque anni, datata intorno alle 15:15 di sabato, 10 giugno ...