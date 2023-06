Kaspersky | torna in presenza il Security Analyst Summit | dal 25 al 28 ottobre 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) - Milano, 13 giugnoannuncia il ritorno del(SAS), che si terrà dal 25 al 28a Phuket, in Thailandia. Gli esperti in cybersono invitati a partecipare per discutere dell'evoluzione del panorama della sicurezza informatica e condividere le informazioni sulle minacce più sofisticate. Il, promosso daa partire dal 2009, è un evento annuale che riunisce autorevoli ricercatori di sicurezza informatica, forze dell'ordine, accademici e rappresentanti governativi di tutto il mondo. L'obiettivo principale è migliorare la collaborazione nella lotta contro il crimine informatico, essendo ...