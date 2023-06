Juventus | oggi il summit tra Allegri e la società

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo le tentazioni saudite, Massimilianoè pronto ad incontrare la dirigenza bianconera per pianificare la nuova. Come spiega la Gazzetta,è in programma ildel tecnico con la. Tanti i temi sul tavolo: la conferma o meno di Cuadrado, il piano per riportare a Torino Milik, eventuali alternative per la fascia destra e per l’attacco, dove c’è il rischio di salutare anche Vlahovic. Inoltre, i dirigenti juventini aggiornerannosulla trattativa per trattenere Rabiot. Il raduno è in programma il 10 luglio. SportFace.