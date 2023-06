Juventus | arriva il nuovo centrocampista | è il sosia di David Luiz

(Di martedì 13 giugno 2023) Laè in attesa di una risposta di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese è in contatto con l’Al Hilal per il trasferimento in Arabia Saudita. La volontà dell’ex Milan è sempre stata quella di rimanere in bianconero ma l’ultima offerta rischia di far vacillare l’allenatore. Le cifre sono da capogiro: triennale da 20 milioni di euro a stagione, più 10 milioni alla firma per un totale di 70 milioni. Si tratta di una cifra nettamente superiore ai 7 a stagione per due anni attualmente previsti in bianconero. La dirigenza inizia a muoversi anche sul fronte calciomercato e sono in corso valutazioni sulla rosa. Sono tanti i calciatori con la valigia in mano dopo gli addii già definiti di Di Maria e Paredes. Le situazioni più delicate sono quelle di Vlahovic e Chiesa, più quelle dei calciatori di ritorno dai prestiti. Laha messo sul ...

...sportiva ha funzionato'La riflessione di Malagò non si è fermata ad un giudizio sul caso, ... Seil 27 maggio, la situazione deve essere affrontata. Ogni avvocato di una società ..., la rescissione è ufficiale,anche la nota del club che augura un in bocca al lupo per il futuro. Ecco di chi parliamo Mettiamo subito le cose in chiaro: non parliamo di Massimiliano ...Il 23enne romano è l'obiettivo di tre big:, Inter e Roma . In questi giorni Frattesi è a ... Sceglierai la squadra chein base al blasone o in base al calcio che propongono 'È una ...

Juventus Next Gen, arriva la decisione sul futuro di Brambilla: la scelta Bianconera News

L'allenatore sta valutando la proposta, soppesando pro e contro. Dire no potrebbe trasformarsi in futuro in un maxi rimpianto ...L'Inter sarebbe pronta a chiudere per l'esterno Carlos Augusto del Monza, mentre i bianconeri starebbero pensando a Dodò della Fiorentina ...