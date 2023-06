lanciato da Gasperini all'Atalanta (7 gol alla prima stagione in A), nel 2018 il classe '94 aveva fatto parte dell'operazione Bonucci - Higuain trae Milan. Cinque anni fa i rossoneri ...Nuovo duello di mercato all'orizzonte tra Juventus e Atalanta che si sfidano per garantirsi uno dei gioielli della Serie A In Serie A ci sono già tanti movimenti di mercato in vista della prossima ...Nuovonel mirino della Juventus: tre squadre di Serie A si contendono il giocatore della Liga spagnola La Juventus sta cercando di sbloccare alcune operazioni di mercato per cercare di allestire da ...

Juve, un gioiello al Sassuolo per Frattesi | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Hai visto l'ultima auto nel garage di Cristiano Ronaldo È una smart elettrica con un optional unico. Ecco quale!All'orizzonte nel calciomercato del Sassuolo, per il dopo Berardi, ci sarebbe l'arrivo di un talento Next Gen della Juventus, ...