Juve-Rabiot | il francese detta le condizioni del rinnovo | i dettagli

Il futuro di Adrien è ancora tutto da decifrare, il avrebbe to le sue alla per il. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per prima cosa vorrebbe rassicurazione di una permanenza di Allegri e di capire cosa succederà nelle Coppe per i bianconeri. Poi vuole uno sforzo economico da parte della dirigenza per prolungare il contratto.

, prove di rinnovo . Sul'ombra del Manchester United ., i tifosi si dividono . Il web bianconero si spacca su, prove di rinnovo. Dopo Danilo , l'ex ...Dal casting per l'attaccao dell'Inter alle mosse dellaper la prossima stagione. Le notizia di calciomercato più importanti del giorno (di ...e Inter, le cifre di Milinkovic. E l'intreccio diventa triploPer la Lazio, il futuro di ...- Savic (LaPresse) - calciomercato.itPer i bianconeri sarebbe il sostituto ideale di Adrienper ...

Juve, Rabiot-Allegri: il legame. Il "sì” di Adrien è vincolato: i dettagli Tuttosport

A stretto contatto con la dirigenza della Juventus ci sarebbe sempre mamma Veronique, in prima fila quando si parla di affari legati al figlio Rabiot e sempre in cerca di nuove opportunità per la sua ...La Juventus ed Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della nazionale francese, avrebbero ripreso a parlare per il rinnovo del contratto in scadenza tra pochi giorni. Come riportato ...