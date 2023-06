Juve | quanti ‘mal di pancia’ verso Allegri | dirigenza | giocatori e società E anche parte dello staff lo sta lasciando

Commenta per primo Il campionato è finito. E lasta faticosamente cercando di voltare pagina. Con idee chiare, nonostante le difficoltà. A cominciare dalla necessità di risolvere quei casi aperti che entro il 30 giugno andranno definiti una ...È bravo e guardatrofei ha vinto con lain pochi anni. Non ascoltate questi sciocchi'. 'è un disastro se viene ed è un'offesa metterlo nella lista degli allenatori dell'Al Hilal, vogliamo ...Lachiede sui 30 - 35 milioni per liberarlo, almeno venti in meno dine ha spesi il club bianconero per acquisirlo dalla Fiorentina nell'estate 2020. Liverpool, United e Newcastle sono ...

Juve, quanti casi aperti: da Rabiot ad Alex Sandro e Cuadrado Calciomercato.com

Alla Juventus sono segnalati molti mal di pancia. A quelli dei tifosi (la stragrande maggioranza ostili ad Allegri), sono da aggiungere quelli della dirigenza versus lo stesso Allegri, quelli dell’all ...Juve, finalmente l'annuncio ufficiale su Massimiliano Allegri. Dopo continue, e contraddittorie notizie, finalmente la decisiva parola fine.