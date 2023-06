(Di martedì 13 giugno 2023) L aha scelto la strada della continuità anche per la seconda squadra. Si andràcon Massimo: sarà lui a guidare la formazioneGen nella prossima stagione. Il sesto anno del ...

Si è tenuto a Milano, a pranzo: il direttore sportivo in pectore (fresco di promozione dalla... PANCHINAAllegri è reduce da un weekend di fuoco trascorso a Montecarlo: il tecnico è stato ...Con al JuventusGen il 2003 ha collezionato nel corso dell'ultima stagione 24 presenze. Alle quali si aggiungono le tre nel campionato di Primavera 1, agli ordini di mister Paolo Montero. Iling ...

Juve Next Gen, avanti con i 2005. Confermato Brambilla, occhio a Huijsen, Nonge e Yildiz La Gazzetta dello Sport

E' probabile che questi ragazzi assaggino la prima squadra nel giro di poco tempo: per il loro livello, c’è da immaginare la replica del salto compiuto un paio di anni fa da Miretti e Soulé ...Il centrocampista della Juve sarà mandato in prestito in una squadra di A. Si raffredda la pista che porta a Bernabè ...