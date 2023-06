Juve | Guendouzi non si sbilancia sul futuro | ecco cosa ha detto

Il futuro diè tutto da definire. Il centrocampista del Marsiglia è finito nel mirino di diversi club, tra cui c'è la Juventus . Il calciatore potrebbe lasciare la Francia dopo aver vissuto due ottime ...Calciomercato Juventus, adesso è giunta la possibilità di vederlo in Serie A. Dalla prossima stagione potrebbe arrivare. Come confermano le indiscrezioni dall'estero, esattamente dal portale 'Telefoot'...... spiegando che vuole aspettare prima la decisione sull'allenatore, con l'addio di Tudor (accostato anche alla), e poi valutare se restare o andare via. Calciomercato Juventus,piace ...

Guendouzi piace a Juve e Inter: "Parlerò con la società, devo capire cosa vuole il nuovo allenatore" Tutto Juve

Il centrocampista del Marsiglia è finito nel mirino di diversi club, tra i quali ci sarebbe anche quello bianconero ...Guendouzi Juve, parla il centrocampista: «Valuterò con la società e…». Le dichiarazioni del nuovo obiettivo bianconero Il nome nuovo in casa Juventus per il centrocampo è quello di Matteo Guendouzi è ...