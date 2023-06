Juve | da Cuadrado a Vasquez ed Holm | il punto sulla destra

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutto sulle strategie di mercato dellantus per la fasciatra il possibile addio die l’arrivo di nuovi giocatori Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lantus avrebbe deciso di non prolungare il contratto di Juan. Il colombiano andrà quindi via a parametro zero. Per sostituirlo avanzano le candidature di Lucasdel Real Madrid ed Emildello Spezia. I due calciatori rappresentano due buone opportunità a livello di costi sul mercato, ma non sono gli unici nomi presi in considerazione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24