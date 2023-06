Jokic mvp delle Finals | questi playoff lo consacrano | è entrato nella leggenda

(Di martedì 13 giugno 2023) Nikolaè il più forte giocatore in circolazione, dopo questo titolo non ci sono più dubbi. E la cosa più bella è che a lui, probabilmente, non importa poi molto. Soprattutto adesso che può ...

Il primo titolo in carriera incorona un campione che ha portato a uno storico successo i Denver Nuggets e racchiude dentro di sé il meglio di Magic Johnson e Shaquille O’Neal ...I Denver Nuggets vincono per la prima volta nella loro storia il Titolo NBA! Nella gara-5 delle Finals – disputata proprio alla Ball Arena – gli uomini di coach Michael Malone non falliscono il primo ...