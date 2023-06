(Di martedì 13 giugno 2023) Almeno per ilgliJj4 e Jj5salvi. Lo ha disposto ildiaccogliendo la richiesta dell’associazione Lndc Animal Protection. I due esemplari di orsoaccusati: la prima di essere colei che ha ucciso il runner Andrea Papi, l’altro di essere unoesemplari più pericolosi. Ma l’associazione proprio non ci sta e, dopo aver portato la questione davanti al Tar, è ricorsa anche davanti aldicontro i decreti della Provincia Autonoma di Trento che volevano che i due animali fossero soppressi. L’impegno della Lndc Animal protection per salvare i dueOra la Lndc Aniaml Protection si dice pronta a comparire davanti al giudice amministrativo il 13 luglio prossimo per ...

Jj4 e Jj5 sono salvi… per il momento: il Consiglio di Stato sospende l’abbattimento degli orsi Il Corriere della Città

