Jared Leto a Radio Deejay Chiama Italia tra parolacce in italiano e segreti

(Di martedì 13 giugno 2023)dei Thirty Seconds to Mars è stato ospite dida Linus e Nicola Savino. L’artista ha presentato i nuovi progetti musicali di una band ormai storica, formata insieme con il fratello addirittura nel 1998.ha anche detto di aver imparato nuoveinno, come “Che cazzo fai?” e svelato il suo segreto di giovinezza: il lavoro, gli ottimi geni da parte di sua madre, pochi eccessi e soprattutto tanto buon sonno. L’artista, premio Oscar come miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club, ha deciso di tornare alle origini, svelando: “Iniziamo dal principio, ero un ragazzino della Louisiana, piccolo ma con un grande sogno e cioè farmi un nome e arrivare inun giorno e ora eccomi ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Incontriamoin un noto albergo a Milano, capello sciolto sulle spalle, vestito di nero con camicetta aperta sul petto, una vera fashion icon, ci accoglie salutandoci in italiano, questo a dimostrazione ..., il frontman della band americana, è ospite a Deejay Chiama Italia , dove presenta il nuovo album e il significato di Stuck : una canzone d'amore su un tira e molla accompagnata dalle ...ama (follemente) l'Italia e ha grandi progetti nel nostro Paese per il prossimo Tour dei Thirty Seconds To Mars. Ecco le dichiarazioni dell'artista nel corso delle interviste a Radio ...

Jared Leto a RTL 102.5: «'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day' è un disco nato in pandemia ma ricco di ... RTL 102.5

Leggi su Sky TG24 l'articolo It's the End of the World but It’s a Beautiful Day, Jared Leto presenta il nuovo album ...Jared Leto A dieci anni di distanza dalla prima intervista a Radio DEEJAY, Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars torna ai microfoni di Deejay Chiama Italia per raccontare i nuovi progetti della band e ...