Jacobs salta anche gli europei a squadre in Polonia

(Di martedì 13 giugno 2023)non corre nemmeno glia squadre a Chorzow, in Polonia, 23-25 giugno. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell, in accordo con la Direzione Tecnica delle squadre nazionali azzurre, non sarà impegnato nelle gare del Campionato Europeo a squadre-European Games il weekend del 23-25 giugno. Lo comunica la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Nel comunicato si legge che il campione olimpionica necessita di ulteriori cure per poter risolvere del tutto il problema fisico che lo affligge. Il comunicato dello staff medico federale: “Necessità di impiegare ulteriore tempo per le cure e l’allenamento specifico, fino a completa risoluzione del problema. All’atleta è stata diagnosticata una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico ...

Continua il pessimo momento di Marcell. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 non sarà in azzurro nelle gare del Campionato Europeo a squadre in programma nel week - end del 23 - 25 giugno a Chorzow. Un altro stop, ...Record mondiali di Girma e Kipyegon, il fascino dell'underdog: 'Vincere è bello, farlo da sfavoriti è meglio' Golden Gala,dice 'no':di nuovo la sfida con Kerley Leggi i commenti ...ancora il confronto diretto trae Fred Kerley Per una grande presenza, un'altrettanto grande assenza: nella serata di venerdì, infatti, non sarà presente il campione americano Fred ...

Atletica: Jacobs salta gli Europei a squadre Agenzia ANSA

Il campione olimpico salta gli Europei a squadre in programma dal 23 al 25 giugno in Polonia. Ha problemi al nervo sciatico. L’obiettivo è rientrare per i Mondiali di Budapest ...Ancora uno stop per Marcell Jacobs. È notizia di pochi minuti fa che il campione olimpico non sarà in gara a Chorzow (Polonia, 23-25 giugno) nella Coppa Europa. A darne notizia è stata la Fidal, la ...