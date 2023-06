Jacobs | ancora problemi | costretto a saltare gli Europei di atletica a squadre

(Di martedì 13 giugno 2023) Per il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 "necessarie ulteriore cure" Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell, saràle gare del Campionato Europeo aEuropean Games, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow i Polonia. La decisione è arrivata in accordo con la Direzione Tecnica dellenazionali azzurre. All’atleta è stata diagnosticata una “condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra – come riferito dallo staff medico federale – situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”. In continuità con il percorso terapeutico già intrapreso, ed al fine di consentire un pieno recupero dell’atleta in ...

Per il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 "necessarie ulteriore cure" Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell, sarà costretto a saltare le gare del Campionato Europeo a squadre European Games , in programma nel weekend del 23 - 25 giugno a Chorzow i Polonia. La decisione è arrivata in accordo con la ...Ed èlei la protagonista dell'ultimo rimbalzo in cronaca con il Cavalierein vita: proprio ieri i quotidiani raccontavano che è la miliardaria svizzera Lavinia Eléonorela nuova ...Malagò a tutto campo. Il presidente del CONI ha parlato chiaro. In sintesi: a scuola si fapoco sport. Tuttavia l'Italia in campo c'è, è un colosso. Intervenendo martedì 6 giugno alla ..., ...

Jacobs, ancora uno stop: niente Europei a squadra Corriere dello Sport

Il campione olimpico salta gli Europei a squadre in programma dal 23 al 25 giugno in Polonia. Ha problemi al nervo sciatico. L’obiettivo è rientrare per i Mondiali di Budapest ...Continua il calvario di Marcell Jacobs. Il campione olimpico in carica dei 100 metri e della 4x100 aveva debuttato in Diamond League lo scorso venerdì a Parigi, non facendo una gran figura: solo setti ...