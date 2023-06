Italia Under 21 | i convocati per l’Europeo | presenti due dell’Inter

(Di martedì 13 giugno 2023) Il CT Nicolato ha diramato la lista ufficiale deidell’21. Gli azzurrini, dal 21 giugno all’8 luglio, si giocherannodi categoria in Romania e Georgia.dueEURO23 ? Dal 21 giugno all’8 luglio la Romania e la Georgia ospiteranno a braccetto gli Europei21. L’è stata inserita nel girone insieme a Francia, Norvegia e Svizzera. L’esordio degli azzurrini sarà il 22 giugno contro i transalpini; poi seguiranno le partite contro Svizzera il 25 e Norvegia il 28.21: duePortieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone) Difensori: ...

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina li ha voluti incontrare privatamente, lontano da telecamere e microfoni, per esprimere la gratitudine dell'per l'impresa della Nazionale20 al Mondiale argentino. Dalla sala Paolo Rossi della sede della Figc arrivano brindisi, cori, urla: è normale, sono giovani davvero e smaltita la delusione ...Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha accolto la Nazionale20 dopo l'argento mondiale commentando anche le altre finali giocate dalle ...Dopo il secondo posto ottenuto al Mondiale di categoria, l'20 è rientrata a Roma ed ha raggiunto la sede della FIGC, dove il ...

Il prossimo 21 giugno partiranno gli Europei Under 21, in programma in Georgia e Romania con finale l'8 luglio. L'Italia è inserita nel girone D insieme a Francia, Norvegia e Svizzera. Il ct Paolo ...Dopo aver preso parte al raduno iniziale, i granata Matteo Lovato e Lorenzo Pirola sono stati inseriti dal commissario tecnico Paolo Nicolato anche nell'elenco finale dei 23 convocati ...