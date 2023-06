Italia Under 21 | i convocati di Paolo Nicolato

(Di martedì 13 giugno 2023) Idi, commissario tecnico dell’21 in vista dei prossimi impegni degli azzurriniha scelto i 23 calciatori che parteciperanno alla fase finale del Campionato Europeo21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Di seguito iper l’. Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese); Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), ...

