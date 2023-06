Italia U20 | Nunziata | “Splendida esperienza | grande vittoria coinvolgere i tifosi”

(Di martedì 13 giugno 2023) Il commissario tecnico della Nazionalena U20, Carmine, ricevuto insieme alla squadra dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella sede della Federcalcio dopo il secondo posto al Mondiale di categoria, ha raccontato le sue sensazioni: “È stata una, al di là del giocare un mondiale che così era inaspettato. Laè stataqui in. I ragazzi poi sono stati splendidi, giocando anche un buon calcio. Quello che cerchiamo di fare è ottenere risultati attraverso il gioco. Non è facile ma con la disponibilità dei ragazzi e grazie a quello che facciamo in nazionale, ci stiamo provando e riuscendo. Questaè fondamentale perché li aiuta a ...

... ma che portino una ventata di freschezza nella vecchia e logora: Zidane E' sicuramente il ... Come suo secondo punterei su un'altro parametro zero, il miglior difensoe del Mondialeappena ...Dalla fase finale della Nations League che vedrà l'affrontare la Spagna, ai ragazzi dell'che sono stati sconfitti in finale del Mondiale dall'Uruguay. Ma anche l'esordio e il rapporto con ......esclusivamente di stranieri' Talento che più di tutti l'ha stregata tra i giovani dell''... In, d'altronde, ci sono gruppi di lavoro straordinari. Quel che manca è il coraggio di affidarsi ai ...

Italia U20, i talenti fanno gola: da Casadei a Baldanzi e Desplanches, dove giocheranno e quale futuro per gli azzurrini Eurosport IT

Ciro Immobile in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIGC ha parlato della sconfitta subita in finale dall'Italia U20 al Mondiale: "Sono rimasto male per la ...Il talento dell'Italia Under 20 di proprietà dell'Udinese, Simone Pafundi, ha parlato anche della meravigliosa punizione che è valsa la finale mondiale ...