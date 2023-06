Italia U20 | Baldanzi | “Fatta la storia | ma avremmo voluto l’oro”

(Di martedì 13 giugno 2023) “È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto, siamo orgogliosi;una medaglia diversa ma siamo contenti per il percorso fatto”. Così Tommaso, trequartista dell’Empoli, a margine dell’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e la Nazionale Under 20, seconda classificata al mondiale in Argentina. “Il calcio giovanile inha molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori” prosegue. Poi sul suo percorso: “La Serie A ti dà molta esperienza, ringrazio l’Empoli che mi ha fatto vivere questa stagione e 13 anni fantastici. Il futuro? Non saprei, ora staccherò un po’ questo mesetto per ripartire poi penserò a tutto il resto”, conclude. SportFace.

Il Mondialein Argentina si è chiuso con la vittoria dell'Uruguay di Marcelo Broli. A decidere la sfida un gol all'86' di Luciano Rodriguez. Per L'di Carmine Nunziata la medaglia d'argento e l'orgoglio ...... ma che portino una ventata di freschezza nella vecchia e logora: Zidane E' sicuramente il ... Come suo secondo punterei su un'altro parametro zero, il miglior difensoe del Mondialeappena ...Dalla fase finale della Nations League che vedrà l'affrontare la Spagna, ai ragazzi dell'che sono stati sconfitti in finale del Mondiale dall'Uruguay. Ma anche l'esordio e il rapporto con ...

Ciro Immobile in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIGC ha parlato della sconfitta subita in finale dall'Italia U20 al Mondiale: "Sono rimasto male per la ...Il talento dell'Italia Under 20 di proprietà dell'Udinese, Simone Pafundi, ha parlato anche della meravigliosa punizione che è valsa la finale mondiale ...